Столичные больницы, которые до недавнего времени были перепрофилированы на борьбу с коронавирусной инфекцией, начали плановый прием. Чтобы снизить риски возникновения очагов COVID-19 всех пациентов проверяют. В медицинском центре Лапино с такого экспресс-анализа начинается каждый медицинский прием.

Столичные больницы, которые до недавнего времени были перепрофилированы на борьбу с коронавирусной инфекцией, начали плановый прием. Чтобы снизить риски возникновения очагов COVID-19 всех пациентов проверяют. В медицинском центре "Лапино" с такого экспресс-анализа начинается каждый медицинский прием.Сегодня с этой процедуры начинается любой прием пациентов в "Лапино". Пару месяцев назад госпиталь перепрофилировался под прием больных с подтвержденным COVID-19. Сейчас, когда пик эпидемии пройден, клиника вернулась к прежнему режиму работы. Но риск заражения остается. Именно поэтому здесь, как и во всей сети клиник "Мать и Дитя", приняли решение тестировать всех поступающих больных.Сама процедура занимает не больше пяти минут. Все, что нужно, - это капля крови из пальца и буферный раствор. Анализ материала тест-полоска проведет самостоятельно."Данный тест прост в использовании. Кровь берется из пальца, а не из вены, то есть тест является малоинвазивным. Тест должен проводиться в медицинских учреждениях с участием квалифицированного персонала. Результат будет в течение 10 минут. По результатам данного теста пациент может понять, инфицирован ли он в данный момент или нет", — поясняет руководитель лаборатории "Мать и Дитя" Ольга Синицина.Два главных преимущества таких экспресс-тестов – чувствительность и высокая, близкая к 100 процентам, специфичность. Проще говоря, тест-полоска с легкостью определит штаммы конкретного вируса даже при их малейшем содержании в крови пациента. Наличие иммуноглобулинов G покажут, болел ли человек коронавирусом раньше, иммуноглобулины M определят, не болеет ли он сейчас. И главное – результат известен уже через 10-15 минут.Сейчас регистрацию в Роспотребнадзоре прошли несколько десятков тестов на коронавирус. Среди них и китайские экспресс-полоски "Лепу". Именно их используют в структурах РЖД. Сотрудники, которые часто контактируют с путешественниками, должны проверяться на коронавирус регулярно. Важна и точность тестирования, и скорость."Большинство тестов производится в Китае. Это объясняется тем, что Китай первым столкнулся с пандемией, и его опыт в борьбе с инфекциями перенимается другими странами. Сегодня на российском рынке представлены десятки тест-систем, их точность располагается в одном диапазоне, но есть разница в цене", — говорит заведующий клинико-диагностической лабораторией ЧУЗ "Центральная клиническая больница" РЖД-Медицина Руслан Латыпов.Востребованность экспресс-тестов особенно возрастает с началом туристического сезона. С этого месяца к работе вернулись многие санатории и пансионаты страны, регионы стали принимать первых отдыхающих. А, значит, оперативный анализ на коронавирус – это не только мера предосторожности, но и возможность отслеживать эпидемиологическую обстановку практически в ежечасном режиме.