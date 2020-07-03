Печально завершились поиски пропавшего в Туве четырехлетнего мальчика - его тело обнаружили в полукилометре от места, где его мать с друзьями устроила пикник. Сама родительница ничего пояснить не смогла, поскольку была мертвецки пьяной.

Печально завершились поиски пропавшего в Туве четырехлетнего мальчика — его тело обнаружили в полукилометре от места, где его мать с друзьями устроила пикник. Сама родительница ничего пояснить не смогла, поскольку была мертвецки пьяной.На берег реки близ поселения Алдыы-Шынаа в Улуг-Хемском районе несколько семей с пятью детьми выбрались в первой половине дня 2 июля. Пока взрослые выпивали, ребятня была предоставлена сама себе. Пропавшего мальчика хватились только около пяти часов вечера, при этом никто толком не помнил, когда же он пропал.К поискам было привлечено около 40 человек. Тело ребенка обнаружили в реке примерно в 500 метрах от места, где был пикник. Первичный осмотр не выявил признаков, свидетельствующих о криминальной причине смерти. По предварительной версии, он захлебнулся.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Мать погибшего мальчика могут привлечь к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.