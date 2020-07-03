Существует несколько сотен разновидностей головной боли, но не в каждом случае нужно идти к врачу и обследоваться. На вопросы о головной боли в эфире канала Россия 1 ответил врач Александр Мясников.

Существует несколько сотен разновидностей головной боли, но не в каждом случае нужно идти к врачу и обследоваться. На вопросы о головной боли в эфире канала "Россия 1" ответил врач Александр Мясников.По словам эксперта, голова может болеть у всех, и в некоторых случаях это неприятное состояние приходится терпеть. Чаще всего – в 80 процентах случаев – встречается головная боль напряжения. Она похожа на сдавливающий голову обруч. Такая боль возникает, например, если долго сидеть и, склонив голову, смотреть в экран телефона. Ее можно снять при помощи обезболивающего препарата, массажа головы, поможет прогулка на свежем воздухе или легкая гимнастика.Причиной такой боли, кстати, может быть неправильный прикус или проблемы с верхнечелюстным суставом.Другое дело – мигрень, когда болит половина головы, голова буквально раскалывается. Эта боль связана с состоянием сосудов и, если оставить ее без внимания, может закончиться нарушением мозгового кровообращения, так что в случае мигрени нужно обратиться к врачу.Парадоксальная ситуация: провоцировать головную боль может прием обезболивающих препаратов."Если вы бесконтрольно принимаете лекарства, в среднем одну таблетку через день, например, 15 таблеток в месяц, таблетки могут провоцировать головную боль. Они глушат рецепторы, а рецепторы хотят все-таки "слышать", что происходит, они перенастраиваются, – объяснил Мясников. – Они застревают в положении "включено", они даже нормальные стимулы воспринимают как болезненные, и начинается мучение, вы уже с таблеток слезть не можете".В таких случаях пациентам отменяют обезболивающие и назначают антидепрессант первого поколения – амитриптилин. Он помогает "отключить" рецепторы и "слезть" с болеутоляющих препаратов.В каком же случае нужно обращаться за помощью?"Идти к врачу надо при впервые возникшей головной боли, особенно если она возникла у ребенка до 5 лет или у взрослого после 50", – отметил Мясников. Тревожный симптом – боль, которая возникает при смене положения головы, при кашле, а также боль, которая сопровождается неврологической симптоматикой, когда, например, немеет рука или опускается уголок рта.В этих случаях для диагностики используется магнитно-резонансная или компьютерная томография (МРТ или КТ). Однако не стоит злоупотреблять этими процедурами: для тех, кто страдает от головной боли напряжения, они чаще всего бесполезны.Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин и главный внештатный специалист-невролог Минзрава Московской области Ринат Богданов рассказали о причинах мигрени. По их словам, зачастую мигрень – это генетически обусловленное заболевание, но также к ней могут приводить перенапряжение, стресс и изменение гормонального фона.