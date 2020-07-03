В Санкт-Петербурге в пятницу, 3 июля, выписали из больницы трехлетнего мальчика, которого удалось спасти только благодаря сотрудникам ДПС. Ребенок с мамой был на даче и, катаясь на велосипеде, упал, наткнувшись глазом на металлический прут. Счет шел на минуты, а добраться до больницы по загруженной в воскресенье вечером трассе было практически невозможно.

В Санкт-Петербурге в пятницу, 3 июля, выписали из больницы трехлетнего мальчика, которого удалось спасти только благодаря сотрудникам ДПС. Ребенок с мамой был на даче и, катаясь на велосипеде, упал, наткнувшись глазом на металлический прут. Счет шел на минуты, а добраться до больницы по загруженной в воскресенье вечером трассе было практически невозможно."Вот они наши герои, Кирилл, ты помнишь, это твои спасители", — маленький Кирилл вряд ли помнит все подробности того злополучного вечера. В первые часы у мальчика был шок, но родители навсегда запомнят — благодаря героизму полицейских удалось выиграть драгоценное время и спасти зрение.Кирилла уже выписывают домой. После сложнейшей операции он несколько дней провел в Детском клиническом центре имени Раухфуса. Не считая нескольких швов, малыш чувствует себя хорошо. Глазное яблоко не задето, а, значит, Кирилл будет видеть.Трагедия произошла, когда ребенок учился кататься на велосипеде. Одно неосторожное движение рулем и мальчик оказался в яме, где торчала металлическая арматура. Малыш истекал кровью, терял сознание. Мама Кирилла Алиса Баринова рассказала:— Он был весь в крови, глаза не видно. Мы очень испугались, поняли, что как можно скорее надо принимать меры, что времени ждать скорую у нас нет. Поехали в ближайшую больницу в Первомайском и встретили на выезде из нашего садоводства на трассе машину ДПС, попросили их сопроводить нас.Капитан полиции Евгений Ольховик и старшина Роман Линкевич уже заканчивали дежурство, но откликнулись сразу. Трасса "Скандинавия" всегда загружена, а воскресным вечером из-за дачников здесь глухая пробка. Включив проблесковые маячки, объезжая по обочине и по встречной полосе, сотрудники ДПС сопровождали автомобиль, в котором ехали мама и пострадавший ребенок.Ближайшая районная больница отказала — она давно переквалифицирована под прием только пациентов с COVID-19, к тому же здесь не было офтальмологического отделения. Сотрудники ГИБДД решили ехать из области в Петербург, туда, где ребенку смогли бы оказать неотложную помощь.Роман и Евгений сами отцы, поэтому хорошо понимали переживания родителей. До города — сто километров пути. Это расстояние сотрудники ДПС преодолели меньше, чем за сорок минут. Они смогли расслабиться лишь тогда, когда передали ребенка в руки врачей."Сразу была проведена диагностика в плане ушиба головного мозга. Длительную операцию проводили офтальмологи в плане восстановления слезного протока и спасения глаза", — рассказал главный врач Детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий имени К. А. Раухфуса Вячеслав Детков.Врачи называют это чудом, а своевременные действия полиции — героическими. Удалось уложиться в так называемый "золотой" час, когда счет идет на минуты.