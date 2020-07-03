После того, как суд Екатеринбургской епархии лишил сана духовника и основателя Среднеуральского монастыря опального схиигумена Сергия (Романова), управление обителью вернется к ее настоятельнице – монахине Варваре. Ранее сообщалось, что из-за сложившейся в монастыре ситуации она его покидала.

После того, как суд Екатеринбургской епархии лишил сана духовника и основателя Среднеуральского монастыря опального схиигумена Сергия (Романова), управление обителью вернется к ее настоятельнице – монахине Варваре.Ранее сообщалось, что из-за сложившейся в монастыре ситуации она его покидала.Глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло отметил, что единственным законным руководством этой монашеской общины является игуменья Варвара.Он также сообщил, что монахиня вместе с другими сестрами и священниками пребывают вблизи монастыря "Ганина яма" — в паломническом центре, где совершают свое монашеское и священническое служение.Миняйло выразил надежду, что игуменья Варвара, "которую поставил святейший патриарх Кирилл и священный синод, вернется в свое время к управлению Среднеуральского женского монастыря".Он также сообщил, что указом правящего архиерея отцу Сергию предписано не покидать территорию Иоанно-Богословского монастыря без письменного благословения, и таким образом все это время, находясь в стенах Среднеуральского монастыря, схиигумен нарушал указ правящего архиерея.В том числе и это стало предметом разбирательств и дальнейшего извержения его из священного сана, добавил представитель епархии, передает РИА Новости.При этом вопрос возможности привлечения к этой ситуации правоохранительных органов, Миняйло скзала, что даже гипотетически такие крайности он обсуждать не хочет.Говоря об отце Сергии, представитель епархии отметил, что "для него церковь не закрылась".В московской патриархии уточнили, что схиигумен остается членом Церкви в монашеском чине и к нему по-прежнему можно обращаться "отец".Таким образом церковь "оставляет для него возможность покаяния и пересмотра своих действий".Представитель патриархии подчеркнул, что монашества лишить невозможно, и отец Сергий остается монахом, принявшим схиму (схимонахом).Схиигумен Сергий во время пандемии коронавируса призывал в нее не верить, проклинал тех, кто закрывал церкви и уверял, что людей хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны".Епархия лишила его права проповедовать, но клирик продолжал призывать паству выходить на улицы и протестовать.