Трехкратный чемпион мира, претендент на пост президента Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о возможных мерах по популяризации своего вида спорта. Среди них проведение гонки на Красной площади.

Трехкратный чемпион мира, претендент на пост президента Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о возможных мерах по популяризации своего вида спорта. Среди них проведение гонки на Красной площади."Есть идея провести спринт на Красной площади. Это способствовало бы росту популярности биатлона в стране. Есть технологии по проведению биатлонных гонок в любой точке", — приводит слова Майгурова РИА Новости.Также Виктор Майгуров заявил, что не будет менять тренеров сборной России Юрия Каминского и Михаила Шашилова в случае своей победы на выборах президента СБР. Голосование пройдет 11 июля на внеочередной отчетно-выборной конференции организации. Соперником Майгурова будет действующий глава СБР Владимир Драчев.