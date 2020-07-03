Подробности оперативного совещания

Глава Самарской области поздно вечером провел заседание оперштаба из-за ЧП в Волжском районе. Накануне там во время земляных работ была повреждена незаконная врезка в газопровод. В настоящий момент идет снижение концентрации газа и эвакуация людей."Если бы я не знал, как проходит регламентный отжиг газа, то картинки из интернета с заревом произвели бы на меня впечатление. Не пугайтесь, причин для паники и страха нет, все необходимые меры принимаются", — заверил губернатор.На совещании глава Волжского района отчитался об оперативной обстановке. Кроме того, служба МЧС и компания, отвечающая за газопровод, также доложили о ситуации.Как напоминает ГТРК "Самара", выходящая в эфир на каналах "Россия 1" и "Россия 24", ЧП случилось вечером, 2 июля недалеко от села Верхняя Подстепновка Волжского района. Произошло механическое повреждение газопровода. В региональном МЧС уточнили, авария произошла на газопроводе. В связи с этим было ограничено движение транспорта по Южному шоссе от улицы Утевская до Стромиловского шоссе. На трассе образовалась многокилометровая пробка.В целях безопасности проводится эвакуация населения поселка Верхняя Подстепновка на автобусах. 1640 человек¸ в том числе 367 детей отправятся в ближайшие населенные пункты. К двум 30 ночи эвакуация была завершена.К ликвидации последствий аварии привлечено 53 человек, 18 единиц техники.