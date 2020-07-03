Новая мутация коронавируса COVID-19 сделала его заразнее и позволила быстрее размножаться. По предварительным данным, этот штамм впервые появился в Италии, заявил американский инфекционист Энтони Фаучи.

Новая мутация коронавируса COVID-19 сделала его заразнее и позволила быстрее размножаться. По предварительным данным, этот штамм впервые появился в Италии, заявил американский инфекционист Энтони Фаучи.Именно эта разновидность COVID-19 стала самой распространенной в мире, цитирует ученого "Интерфакс". При этом информации, будто новый штамм опаснее предшественников, нет, добавил Фаучи.На сегодняшний день в мире насчитывают почти 11 миллионов больных коронавирусом. Жертвами заболевания стали более 521 тысяч человек.