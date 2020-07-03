Руководство ФК Оренбург попросило перенести матч 26 тура российской премьер-лиги на 19 июля. Это связано со вспышкой коронавирусной инфекции внутри южноуральской команды.

Руководство ФК "Оренбург" попросило перенести матч 26 тура российской премьер-лиги на 19 июля. Это связано со вспышкой коронавирусной инфекции внутри южноуральской команды.В конце июня у шести игроков "Оренбурга" был выявлен коронавирус. По этой причине не состоялись матчи оренбуржцев с "Краснодаром" и "Уралом". Южноуральцам было засчитано техническое поражение от "Краснодара"."Оренбург" не сможет выставить основной состав в матче с "Рубином", запланированном на 5 июля. Оренбуржцы обратились к казанцам с просьбой перенести матч на резервный день 19 июля, сообщает РИА Новости.