Председатель районной общественной организации Всероссийское общество инвалидов потратил десятки миллионов на ювелирные изделия, коллекционные монеты, старинные иконы, ордена, часы и слитки драгоценных металлов.

Председатель Ханты-Мансийской районной общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" потратил десятки миллионов на ювелирные изделия, коллекционные монеты, старинные иконы, ордена, часы, слитки драгоценных металлов и столовое серебро.По версии следствия, за три года — с января 2017 по апрель 2020 — подозреваемому при помощи подложных документов удалось получить более 45 миллионов рублей, выделенных на выплату инвалидам.В соответствии с законом "О гарантиях трудовой занятости инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре", в регионе работодатели обязаны предоставлять инвалидам определенное количество рабочих мест.Подозреваемый предоставлял в общества "Газпромнефть-Хантос" и "РН-Юганскнефтегаз", оказывающие финансовую поддержку деятельности по трудоустройству инвалидов, неверные сведения и фиктивные отчеты.Мошенничество было выявлено сотрудниками РУ ФСБ и служб безопасности обществ, пострадавших от действий председателя.В ходе обысков, проведенных в общественной организации и по месту жительства подозреваемого, были обнаружены, в том числе и в тайниках, поддельные документы и множество коллекционных и ювелирных изделий, в которые председатель вкладывал излишки денежных средств.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".