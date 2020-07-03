С момента развала СССР прошло недостаточно времени для цементирования основ российского государства, однако процесс идет, и президент РФ Владимир Путин работает над этим постоянно.

С момента развала СССР прошло недостаточно времени для цементирования основ российского государства, однако процесс идет, и президент РФ Владимир Путин работает над этим постоянно. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.В четверг, выступая с обращением к россиянам, президент напомнил, что по историческим меркам после развала СССР прошло совсем мало времени, и современная Россия пока находится в стадии становления.В своей речи Путин подчеркнул, что наша страна еще во многом очень уязвима, многое сделано "на живую нитку", поэтому России необходима внутренняя стабильность и время для укрепления всех институтов.По словам Пескова, в ближайшее время президент намерен провести вместе с правительством ряд мероприятий, касающихся вопросов восстановления экономики.Ранее сообщалось, что в апреле Путин дал поручение кабинету министров подготовить к 1 июня общенациональный план по восстановлению страны от последствий пандемии коронавируса.2 июня план был представлен президенту главой кабмина Михаилом Мишустиным. Путин поручил уточнить ряд параметров общенационального плана, особо отметив, что его реализация должна начаться с 1 июля.19 июня правительством президенту был направлен доработанный проект плана.