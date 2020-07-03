Медсестра работала 48 часов в госпитале: ушла на работу, а в ее квартире жили посторонние люди. Вернулась, попасть уже не может и выгнать тоже. Даже с полицией. Мигранты в Испании воспользовались пробелами в законах и захватывают чужое жилье. Под угрозой и квартиры россиян.

Медсестра работала 48 часов в госпитале: ушла на работу, а в ее квартире жили посторонние люди. Вернулась, попасть уже не может и выгнать тоже. Даже с полицией. Мигранты в Испании воспользовались пробелами в законах и захватывают чужое жилье. Под угрозой и квартиры россиян."Заселяются в чужие дома и квартиры, нередко целыми семьями", — так рассказывает владелица недвижимости на испанском побережье о ситуации, с которой столкнулись некоторые собственники после длительного карантина. Их жилье абсолютно без стеснения заняли неизвестные люди. Судя по интервью в прессе, речь в первую очередь о "выходцах из африканских стран", но также есть мигранты и с других континентов "от бразильцев до литовцев".Впрочем, кто бы это ни был — себя они считают участниками так называемого "сквоттинга" — анархического движения по захвату пустующих квадратных метров. Стало популярно в Европе из-за особенностей законодательства в некоторых странах. Когда каждому гарантировано право на жилье. А значит — выселить человека даже из чужой недвижимости не так-то просто.Ситуация с коронавирусом проблему лишь усугубила. Сейчас испанские журналисты, как никогда часто, упоминают о самых настоящих уличных боях. Когда владельцы жилья с помощью соседей пытаются как-то защититься от тех самых сквоттеров. А ведь из-за закрытых границ — иностранные собственники попасть к своим домам и вовсе не могут. Среди них, кстати, есть и россияне. Стоит ли и им ждать неприятных сюрпризов?Хотели как лучше. Защитить нуждающихся и бездомных, но в итоге коронакризис обнажил одну из самых главных жилищных проблем Испании. Жилье, которое еще недавно было вашим, вдруг стало чужим. Специального документа, который бы разрешал селиться в чужие дома — нет, но и запрещающего делать это — тоже. Официально, каждый имеет право на жилище. Даже чужое."Я знаю случаи, когда медсестра работала 48 часов в госпитале, ушла на работу и в ее квартире жили посторонние люди. Вернулась, попасть уже не может. Если вы обратитесь в полицию, то полиция тоже выгнать не может. Вы можете обратиться в суд и ждать решения год, два, три", — рассказывает Виктория Бронская, гид, преподаватель испанского языка.И что сможете выиграть суд — не факт. Если в семье есть несовершеннолетний, то из квартиры, которая ваша, чужую семью все равно не выгонят. Из-за коронавируса десятки тысяч испанцев не могут платить за жилье, и теперь из категории арендаторов перешли в категорию оккупантов. Но страдают и те, кто исправно работал, чтобы приобрести такую квартиру. Собственники помещений бунтуют и протестуют, чтобы выселить своими силами нелегалов.Попробуете выгнать и вас поймает полиция, могут даже отправить за решетку. В списках пострадавших не только испанцы, но и россияне, состоятельные. Которые покупали летние дачи в Мадриде, Барселоне или Аликанте. Теперь во многих из их роскошных домов живут совершенно чужие люди. Ведь авиасообщения нет, и собственник не может даже прилететь, чтобы обратиться в суд. Фемида же может встать на сторону испанца, потерявшего работу."Раньше эти люди, которые незаконно занимали недвижимость, в основном были мигранты, сейчас это простые испанцы — средний класс, которые остались без крыши над головой и дохода, и не могут платить аренду из-за пандемии. И это существенно усложняет дело", — считает Екатерина Орлова, юрист консалтинговой компании.Вопрос может помочь решить сигнализация, исправная. Примерно 50-60 евро в месяц. Но стопроцентной гарантии никто не дает. Испанские оккупанты хорошо изучают законы и биографию владельца дома прежде, чем его захватить."Пока ты ведешь процесс, они находят таких же неблагонадежных, и в тот момент, когда тебя пришли выселять по суду, там уже находятся другие люди, у них другие паспорта и все — ты начинаешь с начала", — рассказывает Марк Линцевский, адвокат.Скорее всего, эту лазейку для нелегалов скоро закроют. И дело не столько в заботе о собственниках, сколько в проблемах высоких чинов Испании. Оказалось, что во время изоляции, которая длилась фактически 3 месяца, безработные оккупировали дачи известных политиков.