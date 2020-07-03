Президент России Владимир Путин заявил, что поправки в Конституцию страны вступают в силу. Об этом глава государства сообщил во время встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Основной закон. Трансляцию вел телеканал Россия 24.

Президент России Владимир Путин заявил, что поправки в Конституцию страны вступают в силу. Об этом глава государства сообщил во время встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Основной закон. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".Путин обратил внимание на то, что поправки вступают в силу без всякого преувеличения по воле народа. По его словам, изменения затрагивают каждого, а окончательное и решающее слово здесь могли сказать только граждане страны.Глава государства поблагодарил всех, кто сделал свой выбор. Он отметил, что значимое решение касается тех ценностей и базовых принципов, которые лежат в основе дальнейшего развития России и делают ее жителей единым целым. Владимир Путин подчеркнул, что предложения по поправкам в Основной закон точно совпали с ожиданиями людей.Президент заявил, что голосование по поправкам показало высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам, которые имеют общенациональное значение. По его словам, законодательство страны должно быть приведено в соответствие с принятыми изменениями к Конституции.Глава государства отметил, что принятие поправок требует серьезной масштабной законотворческой работы. Президент обратил внимание на то, что речь идет о качественном развитии всей законодательной базы страны, которая должна полностью соответствовать обновленной Конституции.Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что законопроекты для реализации положений обновленной Конституции во многом уже готовы и в ближайшее время будут внесены в парламент.Российский лидер также обратил внимание на то, что в непростых условиях процедура общероссийского голосования стала удобной и безопасной для граждан. Владимир Путин поблагодарил всех, кто работал на участках.Ранее Владимир Путин подписал указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками.