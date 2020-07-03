Ограничения на транзит говядины с семи белорусских предприятий отменяются с 6 июля.

Россельхознадзор с 6 июля снимает запрет на транзит говядины с семи белорусских предприятий по территории России: ОАО "Бобруйский мясокомбинат", ООО "Мясокомбинат Поставский", УП "Березовский комбинат кооперативной промышленности", ОАО "Слуцкий мясокомбинат", ООО "Акдимол", ОАО "Ошмянский мясокомбинат", ОАО "Могилевский мясокомбинат".Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора по итогам переговоров Сергея Данкверта с заместителем премьер-министра Белоруссии Александром Субботиным.Отменяются также временные ограничения и на ввоз продукции компаний стран ЕАЭС из норвежского сырья аквакультурного происхождения.Также с 6 июля снимаются ограничения на ввоз в Россию мяса птицы с ОАО "Птицефабрика "Дружба" и ОАО "Брестский мясокомбинат".Продукция этих компаний будет ввозиться в режиме усиленного лабораторного контроля в сопровождении электронных ветеринарных сертификатов.