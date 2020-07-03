Буревестник и Посейдон – это ужасные проекты, заявил спецпредставитель президента США по контролю за вооружениями Маршалл Биллингсли. Он уточнил, что США не знают, причастно или нет российское вооружение к выбросу радиоактивных изотопов 23 июня, однако разработку ракеты и подводного дрона лучше отложить в дальний ящик.

"Буревестник" и "Посейдон" – это ужасные проекты, заявил спецпредставитель президента США по контролю за вооружениями Маршалл Биллингсли. Он уточнил, что США не знают, причастно или нет российское вооружение к выбросу радиоактивных изотопов 23 июня, однако разработку ракеты и подводного дрона лучше "отложить в дальний ящик", пишет агентство "Интерфакс"."Буревестник" и "Посейдон" – это пустая трата денег, утверждает Биллингсли. Тем более договор о сокращении наступательных вооружений СНВ-3 их не учитывает. Новое соглашение должно исправить эту ситуацию.Напомним, 23 июня мониторинговая станция в Швеции засекла следы повышенного содержания изотопов цезий-134, цезий-137 и рутений-103. По мнению специалистов, концентрация этих веществ оказалась невысокой и не угрожала здоровью. А их источник мог находиться в акватории Балтийского моря, на территории Швеции, Финляндии, Дании, прибалтийских стран, а также запада России.Впрочем, скорее всего, изотопы принадлежат гражданскому объекту, заявили в Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний."Буревестник" – это ракета с ядерным двигателем, которая может находиться в воздухе практически бесконечно. "Посейдон" – подводный беспилотник. Он способен двигаться быстрее и глубже традиционных субмарин.