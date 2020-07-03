Конгресс США одобрил введение санкций против китайских официальных лиц, имеющих отношение к недавно принятому закону о национальной безопасности Гонконга.

Конгресс США одобрил введение санкций против китайских официальных лиц, имеющих отношение к недавно принятому закону о национальной безопасности Гонконга. Об этом сообщает "Уолл-Стрит Джорнал".Ранее документ уже приняла Палата представителей американского Конгресса. Теперь же его рассмотрит президент страны Дональд Трамп. Документ предусматривает санкции, в частности, против "физических лиц в правительстве Китая, которые подрывают права человека в Гонконге". Предусмотрены наказания и для банков, сотрудничающих с этими лицами.В Китае же призвали США прекратить вмешиваться в дела Гонконга и предупредили о намерениях решительно сопротивляться, отмечает телеканал "Россия 24".