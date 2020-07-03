К 1 сентября текущего года в Калининграде откроется новый филиал Нахимовского военно-морского училища. Созданием филиала Минобороны России завершит создание сети нахимовских училищ на флотах по всей стране. На сегодняшний день военно-морские училища действуют в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Мурманске и Севастополе.

К 1 сентября текущего года в Калининграде откроется новый филиал Нахимовского военно-морского училища. Созданием филиала Минобороны России завершит создание сети нахимовских училищ на флотах по всей стране. На сегодняшний день военно-морские училища действуют в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Мурманске и Севастополе.Ход строительства нового учебного заведения проинспектировал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Планируется, что учебный год в стенах нового училища начнут 240 воспитанников, заключает телеканал "Россия 24".