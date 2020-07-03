В клубе НБА Лос-Анджелес Клипперс выявлен инфицированный коронавирусом. Пока неизвестно, кто именно сдал положительный тест на COVID-19 – баскетболист или член персонала.

В клубе НБА "Лос-Анджелес Клипперс" выявлен инфицированный коронавирусом. Пока неизвестно, кто именно сдал положительный тест на COVID-19 – баскетболист или член персонала.Как сообщает РИ Новости, "Клипперс" должен был отправиться в Орландо, чтобы начать там подготовку к возобновлению сезона. Однако в связи с выявлением коронавируса, отъезд калифорнийской команды откладывается, как минимум, до 8 июля.Регулярный чемпионат НБА был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновление запланировано на 30 июля. В борьбу вступят 22 клуба. Все матчи пройдут в Орландо в спортивном комплексе Disney.