Как минимум 29 человек погибли в пакистанской провинции Пенджаб в результате столкновения автобуса с пассажирским поездом. Последствия аварии сняли на видео.

Как минимум 29 человек погибли в пакистанской провинции Пенджаб в результате столкновения автобуса с пассажирским поездом, сообщает The Hindu. Последствия аварии сняли на видео.ДТП произошло ранним утром 3 июля на нерегулируемом переезде близ Шекхупура. В салоне микроавтобуса Toyota находились представители сикхской общины Пешавара, которые возвращались домой из города Нанкан-Сахиба — одного из основных центров паломничества сикхов, где родился основатель этого религиозного течения Нанак. Следовавший из Лахора экспресс на полной скорости протаранил автобус и протащил его по путям, фактически разорвав на две части.Первоначально сообщалось о 19 жертвах, более 10 человек были доставлены в больницы с тяжелыми травмами. Позже стало известно, что в аварии погибли 29 человек.Соболезнование родственникам жертв выразил премьер-министр Пакистана Имран Хан.