На данный момент рядом со свалкой функционирует передвижной пост ГИБДД.

Оперативное совещание с участием первого вице-губернатора, правоохранительных органов и представителей оперативных служб состоялось сегодня утром на территории покровской городской свалки.Напомним, что более сотни жителей Покрова уже несколько дней дежурят на дороге, ведущей к свалке твердо-бытовых отходов в селе Нагорное. С 2016 года она числится закрытой, но местные не раз останавливали здесь фуры с мусором с московскими номерами. Несколько дней назад свалка загорелась, и весь район тут же накрыло зловонное облако из гари и пыли.Как сообщил в соцсетях Александр Ремига, с 29 июля прекращен завоз мусора на свалку, ликвидирован открытый огонь. На 31 июля оставалось частичное задымление. На оперативном совещании в пятницу было принято решение увеличить количество спецтехники для ускорения ликвидации последствий горения.На данный момент рядом со свалкой функционирует передвижной пост ГИБДД. Главе районе поставлена задача купировать оставшиеся задымление в течении 2 дней.