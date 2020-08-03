Злоумышленники, угрожая предметом, схожим с пистолетом, открыто похитили у заявителя денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения.В полицию обратился 24-летний житель столицы. Заявитель рассказал, что с ним по телефону связался неизвестный, который заинтересовался объявлением о продаже автозапчастей. Потерпевший договорился с ним о встрече. На улице Генерала Белова мужчина сел к покупателю в автомобиль, где неизвестные, угрожая предметом, схожим с пистолетом, открыто похитили у заявителя денежные средства, после чего высадили его и скрылись. Материальный ущерб составил 350 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на улице Академика Миллионщикова полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались 28-летний приезжий из ближнего зарубежья и 32-летний житель столицы. Похищенным они распорядились по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных, а также на установление и задержание соучастника.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22