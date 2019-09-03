Ingka Group планирует направить на развитие своего бизнеса в России порядка 100 млрд рублей.

В сентябре прошлого года ИКЕА сменила свое юридическое название, так родилась группа компаний Ingka. Сегодня она работает по трем направлением: это популярнейшие магазины ИКЕА, инвестиционная деятельность и 45 торговых центров в разных странах мира. В России – это МЕГИ, одни из самых посещаемых торговых центров в нашей стране.Председатель совета директоров Ingka Group в России Патрик Антони в интервью 33Live.Ru Недвижимость рассказал о том, как торговые центры становятся общественными пространствами, какие вызовы e-commerce ставит перед торговлей, почему отходы – это ресурс, и в чем сложность введения бизнеса в России.Мы считаем, что сейчас хорошее время для развития- Последние экспертные данные говорят нам, что объем ввода торговой недвижимости в России снижается и уже достиг трехлетнего минимума. В Москве в ближайшее время не запланировано ни одного крупномасштабного проекта. Можно ли сказать, что эпоха огромных торговых центров уходит в прошлое?На российском рынке у нас представлено два бренда: розничная сеть ИКЕА и торговые центры МЕГА. И у них хорошие показатели и по посетителям, и по продажам. Например, МЕГИ остаются самыми посещаемыми торговыми центрами: за 2018 финансовый год к нам пришло 246 млн гостей. Для нас Россия – стратегически важный рынок, мы видим здесь большие возможности для развития всех направлений бизнеса.Если говорить о тенденциях, то мы действительно видим тренд, связанный с уменьшением форматов. В ближайшее время модель малых форматов будет активно развиваться в Москве. В целом рынку есть, куда расти и в центральных районах, и в Новой Москве. Здесь, скорее, вопрос правильных и разнообразных форматов.Мы заинтересованы в расширении бизнеса и строительстве новых торговых центров. Мы рассматриваем центральные локации в Москве и Санкт-Петербурге. Также нам интересны многофункциональные центры, где могут размещаться офисы, гостиницы, магазин ИКЕА и торговый центр МЕГА, но в меньшем формате. Мы считаем, что сейчас хорошее время для развития. Главное здесь понимать, что действительно необходимо разместить в определенной локации.- Патрик, могли бы вы подробнее рассказать о своих планах. Сообщалось о ваших намерениях построить МЕГУ на территории завода "Серп и Молот". Будете ли вы реализовывать этот проект?Работая в сфере недвижимости, до подписания контракта точно не знаешь, будет реализован проект или нет. Я могу сказать, что мы рассматриваем возможность реализации трех проектов в Москве. Сейчас разработаны их концепции, подбираются площадки. Думаю, через несколько месяцев мы сможем поделиться хорошими новостями.Москва и Санкт-Петербург вошли в число 30 крупнейших мировых мегаполисов наряду с Берлином, Шанхаем, Парижем и другими городами, на которых Ingka Group будет фокусироваться в рамках реализации своей стратегии развития бизнеса.- Рассматриваете ли вы ТПУ в качестве локаций для своих новых проектов?Безусловно, мы видим перспективным это направление. Места высокой проходимости являются привлекательными для торговли. Такими локациями являются транспортные хабы – здесь пересекаются метро, автомобильные и ж/д дороги. Развитие ТПУ соответствует международным трендам и вписывается в концепцию малых многофункциональных центров в большом городе. Об этом власти много говорили на Moscow Urban Forum. Мы тоже рассматриваем такие локации для размещения своих проектов.- Интересны ли регионы для запуска новых проектов?Сейчас в регионах мы работаем над обновлением существующих торговых центров, трансформируя их в яркое современное пространство для встреч, отдыха и общения. В некоторых регионах мы расширяем существующие площади. Например, в Адыгее арендопригодная площадь МЕГИ увеличится на 78 тыс кв м до 190 тыс кв м, инвестиции в этот проект составили 11 млрд рублей.Также недавно мы закончили обновление МЕГИ Екатеринбург (инвестиции 2,1 млрд рублей) и Химки (инвестиции 3 млрд рублей). Около 100 млрд рублей мы планируем вложить в развитие бизнеса в России, в том числе на расширение торговых центров.Торговые центры становятся общественными хабами- Реновация, о которой вы говорите, один из трендов рынка торговой недвижимости. На что вы делаете упор, обновляя свои торговые центры?Основной упор при реновации торговых центров мы делаем на создание общественных пространств, так называемых Meeting Place. Сами изменения охватывают несколько сфер: обновление дизайна, создание общественной инфраструктуры, адаптация портфеля брендов-арендаторов, продуманное расположение кластеров внутри молла, которое позволяет людям комфортно перемещаться между зонами. Например, в Химках концепция обновления представляет собой "Курорт в городе".- Площадь часто приходится увеличивать?Везде по-разному. Например, в МЕГЕ Теплый Стан мы увеличиваем аренднопригодную площадь на 35%. В Адыгее мы построили новое здание для Леруа Мерлен, а помещение, где размещался магазин, будет полностью перестроено. Учитывая комфортные климатические условия региона, мы приняли решение создать большую парковую зону с двумя водоемами, в планах - организовать большой фудкорд на улице. Благодаря реорганизации пространства в МЕГЕ Химки мы в два раза увеличили площадь фудкорта. А каток был перемещен на улицу как часть многофункциональной спортивной площадки. Теперь он работает и зимой.Поэтому речь больше не о физическом расширении площади, а об изменении подхода к наполнению имеющейся. На основе анализа big data мы изменили свой подход к внутренней организации моллов: кластеры располагаются и адаптируются в зависимости от поведения покупателей.- Современные ТЦ выходят за свои физические пределы и образуют общественные зоны рядом с моллами. В Уфе вы сейчас работаете над созданием парка. Где еще планируете такие пространства?В МЕГЕ Дыбенко уже есть парк площадью 90 тыс кв м. В нем расположен канатный парк и скейт-парк, который принял чемпионат России по скейтбордингу. Парки мы организовали в Казани, Екатеринбурге и Ростове. В Омске были созданы зеленые зоны. С парками тоже все индивидуально. Зависит от того, какое комьюнити живет рядом (например, в Химках по этому принципу был сделан упор на спорт), какой это регион, есть ли рядом парки.Еще хотел бы отметить, что мы сегодня становимся своего рода общественными хабами, где проходят различные образовательные, спортивные и развлекательные мероприятия. Например, в Петербурге на территории нашего парка проходят городские фестивали, а МЕГА Химки в прошлом году стала местом проведения Дня города. Парки также становятся перспективными площадками для арендаторов, в том числе для местных предпринимателей.Digital-технологии стремительно меняются, поэтому у нас много работы- Сегодня наша жизнь неразрывно связана с цифровыми технологиями, гаджетами и соцсетями. Как современные технологии влияют на развитие ТЦ, в том числе МЕГУ?Первый наш шаг в развитии наших моллов – это переход от торговых центров к общественным пространствам. Сейчас мы этим активно занимаемся. Второй шаг – это как раз диджитализация.Мы стремимся к омниканальной коммуникации с посетителями наших торговых центров. Это подразумевает создание большой digital-инфраструктуры. Один из примеров диджитализации МЕГИ – сервис "Шопинг налегке". С помощью мобильного приложения человек может передавать сделанные покупки в специальный сервис на хранение и продолжать комфортное посещение молла. По окончании шопинга он может получить покупки в удобном для себя месте. Автоматизированный сервис предполагает авторизацию, сканирование QR-кодов. Несмотря на сложную, на первый взгляд, механику, наши опросы показывают, что удовлетворенность этим сервисом превышает 90%.В Нижнем Новгороде недавно мы запустили пилот доставки покупок на дом. Посмотрим, насколько это будет востребовано.- Торговые центры МЕГА в прошлом году посетили 246 млн человек. Как развитие электронной коммерции сказалось на этой цифре?Торговые центры МЕГА являются одними из самых посещаемых моллов в России. За последние годы их посещаемость находится примерно на одном уровне – колебания 1-2%. Наш ответ на e-commerce – это как раз создание Meeting Place. Торговый центр сегодня – это не просто место для шопинга, это место для жизни, это современное общественное пространство, где можно получить яркие впечатления и эмоции.Несмотря на развитие онлайн-торговли, люди все равно хотят встречаться. Вопрос в том, как правильно создать для этого среду. Омниканальность нашей стратегии – это как раз возможность людям из digital-мира перейти в торговый центр, найдя для себя здесь занятие по интересам.Продажи магазинов ИКЕА также показывают рост – в пределах 6%. Но e-commerce развивается огромными темпами. Мы адаптируемся к этому тренду, готовим дистрибьюторские центры. Так, была запущена коллаборация – ИКЕА и "Почта России", это 45 тыс пунктов, в которых можно заказывать товары. Например, в этом году онлайн продажи у нас увеличились на 150%. Digital-технологии стремительно меняются, поэтому у нас много работы.- Один из постулатов вашей компании – постоянный поиск новых путей к покупателю. А как изменился сам российский покупатель за последние годы?Российский покупатель – это современный, продвинутый человек. Если раньше, например, приезжая в ИКЕА, он не понимал четко, чего хочет, то сегодня такой проблемы нет. Это связано с тем, что раньше покупатели обладали меньшим количеством информации. Сейчас благодаря гаджетам можно получить любые данные. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, нашим сотрудникам нужно знать еще больше (смеется). Сейчас покупатель становится экспертом, он рациональный, он совершает много покупок онлайн.Отходы для нас – это ресурс- В России с начала этого года стартовала мусорная реформа. Планируете ли вы организовывать в своих ТЦ точки приема вторсырья?Для группы компаний Ingka бережное отношение к окружающей среде – центральная идея. Во всем мире мы являемся одними из самых крупных частных производителей энергии. У нас много ветреных мельниц, солнечных панелей. В некоторых странах мы производим больше энергии, чем тратим. Для нас это очень важно. У нас очень высокие стандарты к материалам, которые мы закупаем для своего производства.Отходы для нас – это ресурс, это очень важно понимать. В российских магазинах ИКЕА мы сортируем отходы уже 15 лет. Сейчас все наши арендаторы, поставщики (у ИКЕА их 60) сортируют отходы. Мы им говорим: "Если вы хотите быть поставщиками ИКЕА, вы должны сортировать ваши отходы".Мы строим пункты приема на территории наших торговых центров, где-то такие пункты уже есть, например, в МЕГЕ Химки, МЕГЕ Парнас. Мы также принимаем от наших арендаторов картон, деревянные паллеты. Магазины ИКЕА принимают, батарейки, лампы, текстиль. Осенью должны появиться пункты приема отходов от посетителей в других МЕГАХ.В России раздельный сбор мусора пока не стал всеобщим трендом. Поэтому важно стимулировать людей к осознанию того, как это важно.Например, у нас был интересный опыт в Казани. Раз в месяц на территории МЕГИ мы принимали сортированные отходы. Каждый раз к нам приходили тысячи жителей Казани со своим мусором, который они собирали раздельно. В Омске мы ставили во дворах контейнеры для раздельного сбора мусора, и получали тонны отходов. Это значит, что люди готовы к этому, но пока нет инфраструктуры.Сейчас ИКЕА думает о повторном использовании. Например, обновить стол можно, покрасив его. Это снижает потребление энергии. Если обновить нельзя, то значит нужно переработать. Утилизация без повторного использования – это крайний случай. Мы знаем всю цепочку утилизации мусора. В России у нас есть партнеры, которые занимаются переработкой. Правда, не во всех регионах, поэтому не везде мы можем внедрить раздельный сбор.- В прошлом году Россия поднялась со 115 на 48 место в рейтинге Всемирного банка по направлению "Получение разрешений на строительство". Ощущаете ли вы на себе эти улучшения? Какие трудности ведения бизнеса до сих пор существуют в России, на ваш взгляд?Первый раз я приехал работать в Россию десять лет назад. Год назад я вернулся сюда снова, и вижу большие перемены, которые произошли в стране. Благодаря цифровизации многих процессов упростились процедуры подачи различных документов, выдачи разрешений. Невозможно не заметить эту работу государственных органов.Безусловно, есть другие моменты, которые нуждаются в изменениях. Это законодательство, которые регулирует земельные вопросы, владения и собственности. На мой взгляд, важно, чтобы законодательная и юридическая система работала, именно так, как она была задумана изначально.Я поддерживаю идею "регуляторной гильотины" (ред. – сокращение количества законов, которые мешают ведению бизнеса), о которой говорил премьер Дмитрий Медведев. Например, в производстве мебели есть много законов и нормативов, которые были приняты 50 лет назад, и сегодня устарели. Но они есть, и если ты хочешь производить мебель здесь, то нужно соблюдать эти нормативы. Если этот проект реализуется, то это позитивно скажется на бизнесе.