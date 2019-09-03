Вооруженные силы России получили по новой государственной программе вооружений уже 112 вертолетов, причем 58 из них – досрочно, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Военачальник уточнил, что всего с 2018 по 2027 годы оборонно-промышленный комплекс должен собрать для военного ведомства 423 машины, 96 из них новейшие ударные вертолеты Ми-28НМ.

Вооруженные силы России получили по новой государственной программе вооружений уже 112 вертолетов, причем 58 из них – досрочно, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Военачальник уточнил, что всего с 2018 по 2027 годы оборонно-промышленный комплекс должен собрать для военного ведомства 423 машины, 96 из них новейшие ударные вертолеты Ми-28НМ, пишет агентство РИА Новости.Напомним, первая партия из 6 Ми-28НМ должна поступить в войска уже в 2020 году. Об этом стало известно во время форума "Армия-2019". Кроме того, военные рассказали о новых возможностях вертолета. Речь идет о способности одновременно вести две ракеты к двум разным целям, а также Ми-28НМ теперь может использовать боеприпасы с принципом работы "пустил-забыл".Ми-28НМ значительно отличается от предшественника. Например, управлять вертолетом может не только пилот, но и штурман-оператор. Броня кабины усилена и выдерживает попадание снаряда 20-миллиметровой пушки.Защиту от зенитных ракет обеспечивает комплекс бортовой обороны "Витебск". Плюс, над несущим винтом "Ночного охотника" установлена радиолокационная станция. Она дает экипажу круговой обзор и позволяет заметить боевую технику противника на расстоянии до 20 километров.