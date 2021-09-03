Фигурант уголовного дела в ночное время 28 августа на Фитаревской улице применил к 21-летней женщине физическую силу, схватив ее за лицо и повалив на землю, после чего изнасиловал...

«Сотрудниками ОУР УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве задержан 22-летний мужчина по подозрению в покушении на изнасилование и изнасиловании», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что фигурант уголовного дела в ночное время 28 августа на Фитаревской улице применил к 21-летней женщине физическую силу, схватив ее за лицо и повалив на землю, после чего изнасиловал. Также, 1 сентября в позднее время суток он напал на 43-летнюю женщину, которую схватил за капюшон и начал душить, после чего повалил на землю и попытался изнасиловать, однако женщина смогла вырваться и убежать.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Сосенский Стан. Им оказался 22-летний приезжий из ближнего зарубежья.По данному факту следственными органами ГСУ СК по г. Москве принято процессуальное решение.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38