В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов голландский Аякс на поле стадиона Месталья в испанской Валенсии разгромил местную одноименную команду, забив три безответных мяча – 3:0.

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов голландский "Аякс" на поле стадиона "Месталья" в испанской Валенсии разгромил местную одноименную команду, забив три безответных мяча – 3:0.У победителей встречи голами отметились Хаким Зиеш, Квинси Промес и Джонни ван де Бек, забившие на 8-й, 34-й и 67-й минутах соответственно. Нападающий Душан Тадич записал на свой счет две результативных передачи.Российский полузащитник "летучих мышей" Денис Черышев появился на поле на 76-й минуте, выйдя на замену вместо Феррана Торреса. Его одноклубник Даниэль Парехо на 25-й минуте противостояния не реализовал пенальти.В параллельной игре группы Н английский "Челси" на выезде переиграл французский "Лилль" (2:1) благодаря голам Тэмми Абрахама и Виллиана.Таким образом, "Аякс" с шестью очками лидирует в квартете, "Челси" (3 очка) расположился на второй строчке, "Валенсия" (3) – на третьей, а "Лилль" – на четвертой. В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов амстердамцы 23 октября примут лондонцев, а "летучие мыши" в тот же день на выезде сыграют с "догами".