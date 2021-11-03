Эксклюзив Соблюдают ли жители областного центра самые основные меры безопасности? Выяснила наш...

ЭксклюзивСоблюдают ли жители областного центра самые основные меры безопасности? Выяснила наш корреспондент Любовь Истратова.Покупатели-антимасочники прозвали этот магазин "ковидной сектой", иронично рассказывает его директор. Все из-за того, что без маски здесь продуктов не купить.Дарья Царькова, директор магазина:- На данный момент большинство уже одевают маски, потому что уже привыкли, так скажем. Есть такие, кто очень много жалуются, говорят, что мы не имеем права заставлять их одевать маски, но уже меньше таких стало.Масочно-перчаточный режим - базовая мера против распространения ковида. Об этом посетителям магазинов и торговых центров регулярно вынуждены напоминать сотрудники областного департамента предпринимательства, МВД и Роспотребнадзора.Храмов Антон, главный специалист-эксперт отдела контроля управления потребительского рынка департамента предпринимательства Владимирской области:- Проверки проводятся ежедневно. Проверяется, как минимум, по пять торговых точек. Ситуация улучшилась, граждане стали активнее использовать средства индивидуальной защиты, маски, перчатки. Претензий к сотрудникам торговых точек практически нет.До штрафов, обычно, дело не доходит. Цель рейда - профилактика, а не наказание. Как реагировать не стоит, продемонстрировал один из покупателей. Сбежав от полицейских, он заперся в собственном автомобиле.- Мы теперь с вами должны проехать в отдел для составления протокола.Но в большинстве своём, владимирцы используют маски или по первой же просьбе надевают их. Если вы все-таки пришли в магазин без маски, почти везде для покупателей приготовлены бесплатные барьерные салфетки. Они защитят вас и окружающих.Любовь Истратова. Семен Карпов. "Вести-Владимир"