Стартовала заявочная кампания нового грантового конкурса Президентского фонда культурных...
Стартовала заявочная кампания нового грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.
Принять участие могут негосударственные НКО, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются по восьми направлениям: "Нация созидателей", "Великое русское слово" "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны" , "Многонациональный народ".
Общий фонд конкурса - почти 4 миллиарда рублей. Гранты получат авторы самых креативных и значимых проектов. На текущий момент господдержку уже получили полторы тысячи проектов по всей стране.