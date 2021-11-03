Стартовала заявочная кампания нового грантового конкурса Президентского фонда культурных...

Стартовала заявочная кампания нового грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.Принять участие могут негосударственные НКО, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются по восьми направлениям: "Нация созидателей", "Великое русское слово" "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны" , "Многонациональный народ".Общий фонд конкурса - почти 4 миллиарда рублей. Гранты получат авторы самых креативных и значимых проектов. На текущий момент господдержку уже получили полторы тысячи проектов по всей стране.