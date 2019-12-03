Злоумышленники похитили транспортное средство, погрузив его на эвакуатор, после чего отвезли иномарку в Московскую область. Похищенная иномарка изъята...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Бирюлево Восточное задержаны подозреваемые в краже автомобиля «БМВ».В дежурную часть территориального отдела полиции с заявлением о краже обратился 55-летний житель столицы. Потерпевший сообщил, что у него пропал автомобиль, который он ранее припарковал на Михневской улице. Материальный ущерб составил 1 миллион рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых в Москве и Московской области. Ими оказались приезжие в возрасте 30 лет.Установлено, что злоумышленники похитили транспортное средство, погрузив его на эвакуатор, после чего отвезли иномарку в Московскую область. Похищенная иномарка изъята.По данному факту следствием ОМВД России по району Бирюлево Восточное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22