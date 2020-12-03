В ходе личного досмотра в карманах одежды у задержанных были обнаружены и изъяты свертки с веществом неизвестного происхождения, общей массой более 120 граммов...

Оперуполномоченные ОНК УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали двух женщин, подозреваемых в покушении на сбыт наркотического средства - героина.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские в подъезде одного из домов на улице Судакова задержали двух жительниц столицы в возрасте от 31 до 39 лет, подозреваемых в незаконном обороте запрещенных веществ.В ходе личного досмотра в карманах одежды у задержанных были обнаружены и изъяты свертки с веществом неизвестного происхождения, общей массой более 120 граммов. Согласно результатам исследования части изъятого, вещество содержит в своем составе наркотическое средство – героин.Установлено, что наркотик злоумышленницы приобрели ранее в Московской области с целью дальнейшего сбыта по различным адресам на территории города, посредством тайниковых закладок.По данному факту следствием УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495)-709-18-18