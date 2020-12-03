Материальный ущерб превысил миллион рублей...

«Сотрудниками Московского уголовного розыска совместно с коллегами из Центрального административного округа столицы и Отдела МВД России по району Арбат задержан подозреваемый в хищении денежных средств из квартиры пенсионерки.Ранее в полицию поступило заявление от 83-летней москвички. Пожилая женщина сообщила, что неизвестные проникли в её квартиру, расположенную в одном из домов в Проточном переулке, и похитили все сбережения, которые она хранила в шкафу. Материальный ущерб превысил миллион рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Дубнинской улице задержали подозреваемого – 30-летнего ранее судимого мужчину, приезжего из ближнего зарубежья.Установлено, что злоумышленник путем подбора ключей открыл входную дверь, проник в квартиру потерпевшей и похитил денежные средства, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению.Следователем Отдела МВД России по району Арбат г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. В настоящее время задержанному предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк