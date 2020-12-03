Потерпевшая рассказала, что она разговаривала по телефону, когда к ней подбежал неизвестный мужчина и стал наносить удары молотком по голове...

«Оперуполномоченные Отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы задержали подозреваемого в хулиганстве», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полицию поступило сообщение от 27-летней жительницы столицы. Потерпевшая рассказала, что она разговаривала по телефону у подъезда одного из домов, расположенных на бульваре Яна Райниса, когда к ней подбежал неизвестный мужчина и стал наносить удары молотком по голове. Девушка подбежала к прохожим и попросила о помощи. После этого злоумышленник сделал еще одну неудачную попытку напасть и скрылся с места происшествия. Нарядом скорой помощи заявительница была доставлена в медицинское учреждение, где ей диагностировали ушибленную рану головы. Вскоре она была отпущена.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 47-летний ранее судимый мужчина. Со слов подозреваемого, он перепутал девушку со своей женой, с которой у него конфликт.По данному факту дознавателем Отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56