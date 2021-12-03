Банк России опубликовал приказ, согласно которому у ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» в связи с нарушением...

Банк России опубликовал приказ, согласно которому у ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» в связи с нарушением минимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, установленного Банком России, отозвана лицензия.По данным официального сайта ПАО "АСКО-Страхование", во Владимире и области работали несколько филиалов компании.Фото: https://www.pexels.com/ru