В квартире 46-летнего жителя столицы на 11-й Парковой улице было обнаружено и изъято 39 патронов...

Сотрудниками уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве задержан 46-летний мужчина по подозрению в незаконном хранении боеприпасов.В результате оперативно-розыскных мероприятий в квартире 46-летнего жителя столицы на 11-й Парковой улице были обнаружены и изъяты предметы, похожие на патроны, в количестве 39 штук.Согласно результатам проведенного исследования патроны, изготовленные заводским промышленным способом, пригодны для производства выстрелов, обладают поражающими свойствами боеприпасов и могут использоваться по назначению.Дознанием ОМВД России по району Измайлово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-группа УВД по ВАО(495) 965-29-73