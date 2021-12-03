В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники Госавтоинспекции Москвы выявили видеоматериалы, на которых водитель, двигаясь в Лефортовском тоннеле, неоднократно нарушает Правила дорожного движения...

«Столичная ГИБДД установила личность и привлекла к ответственности очередного пользователя сети Интернет, публикующего нарушения Правил дорожного движения в социальных сетях.В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники Госавтоинспекции Москвы выявили видеоматериалы, на которых неизвестный водитель на автомобиле «Тойота Камри», двигаясь в Лефортовском тоннеле, неоднократно нарушает Правила дорожного движения и создает угрозу для жизней и здоровья других водителей.Автоинспекторы установили личность и местонахождение нарушителя. На 92-м километре внешней стороны МКАД он был задержан и доставлен в Отдел ГИБДД по Юго-Восточному административному округу для дальнейших разбирательств.Задержанный – 26-летний житель столицы был привлечен к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО, а также управление транспортным средством без права управления. Данный гражданин предъявил национальное водительское удостоверение, не имеющее юридической силы на территории Российской Федерации. Водительское удостоверение российского образца у задержанного гражданина отсутствует.Автомобиль «Тойота Камри» в установленном порядке задержан и перемещен на специализированную стоянку», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81