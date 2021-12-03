Сегодня днем в Москве на Большой Грузинской улице произошел конфликт между двумя водителями, в ходе которого один из них выстрелил из травматического оружия в своего оппонента...

«Сегодня днем в Москве на Большой Грузинской улице произошел конфликт между двумя водителями, в ходе которого один из них выстрелил из травматического оружия в своего оппонента. Пострадавший был госпитализирован, а нападавший задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.Следователем СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ. Выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк