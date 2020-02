Чистая прибыль Alphabet выросла, но инвесторам не понравился общий вялый рост Google.

Alphabet отчиталась в понедельник о результатах четвертого квартала. Компания уверенно превзошла ожидания Уолл-стрит по доходам на акцию благодаря налоговой ставке, которая оказалась намного ниже, чем ожидалось, но при этом прогнозы по доходам оказались ниже ожиданий рынка. Alphabet также раскрыла некоторые долгожданные финансовые подробности о YouTube и Google Cloud.Текущий финансовый отчет стал первым для Сундара Пичаи в качестве главы Alphabet. Напомним, основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин оставили посты соответственно гендиректора и президента ее материнской компании — Alphabet Inc. в декабре прошлого года. Данные о доходах YouTube и Google Cloud, наконец, дали долгожданное представление о состоянии этих двух быстрорастущих сегментов, но инвесторы сосредоточились на вялом общем росте Google, в результате чего акции компании упали на 3,90% на постмаркете.Чистая прибыль Alphabet по итогам 2019 года выросла на 11,7% до $34,343 миллиарда, следует из опубликованной отчетности. Разводненная прибыль на акции классов A, B и C по итогам отчетного периода составила $49,16 против $43,7 годом ранее. Выручка компании увеличилась на 18% в годовом выражении — до $161,857 миллиарда.По итогам четвертого квартала Alphabet увеличила чистую прибыль на 19% в годовом выражении – до $10,671 миллиарда. Выручка в четвертом квартале 2019 года за вычетом расходов на приобретение трафика составила $37,57 млрд. Аналитики прогнозировали выручку в размере $38,39 млрд. Разводненная прибыль на акции классов A, B и C составила $15,35 против $12,77 в аналогичном периоде 2018 года. Аналитики ожидали этот показатель на уровне $12,5."В 2019 году мы снова добились значительного роста выручки, она составила $162 миллиарда, что на 18% больше по сравнению с прошлым годом и на 20% выше без учета курсовых разниц", — приводятся в сообщении слова финансового директора Alphabet и Google Рут Порат.В дополнение к традиционным показателям по прибыли и выручке, Alphabet впервые раскрыла доходы от облачного бизнеса, поиска и видеохостинга YouTube. Инвесторы и аналитики давно призывали корпорацию раскрыть эти цифры, утверждая, что акции и бизнес компании могут выиграть от большей прозрачности.В 2019 году доход от рекламы на YouTube составил $15,1 млрд. Это на 35,8% больше, чем в 2018 году. Подразделение Google Cloud увеличило продажи на 53%, заработав в прошлом году $8,9 млрд. В четвертом квартале выручка подразделения составила $2,6 млрд. Текущий отчет показывает, что Google все еще отстает от доминирующих игроков на рынке "облачных" вычислений — Amazon Web Services (AWS) и Microsoft Azure. Так, AWS ранее сообщила о $9,9 млрд дохода за последний квартал, что примерно в четыре раза превосходит квартальный доход Google Cloud. Хотя Microsoft не раскрывает конкретных данных о доходах своей облачной платформы Azure, считается, что она отстает только от AWS, а это означает, что Microsoft, скорее всего, тоже зарабатывает на облаках больше Google.Выручка от рекламы в поисковике и иных форматов увеличилась на скромные 15% и составила $98,1 млрд.