Во время движения водитель транспортного средства нарушал Правила дорожного движения, тем самым создавая угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения...

Сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по городу Москве на юге столицы задержали водителя автомобиля, находившегося в состоянии опьянения и нарушившего Правила дорожного движения.Во время несения службы на Кантемировской улице автоинспекторы предприняли попытку остановить автомашину Mercedes, водитель которой не выполнил данное требование и попытался скрыться.Во время движения водитель транспортного средства нарушал Правила дорожного движения, тем самым создавая угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения.В результате преследования иномарка была остановлена на Домодедовской улице.За рулем автомашины находился 34-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование. Гражданин выражался нецензурной бранью и при задержании рукой нанес телесные повреждения сотруднику ГИБДД.В отношении мужчины была применена физическая сила, после чего на место была вызвана следственно-оперативная группа ОМВД по району Орехово-Борисово Северное.В ходе проверки по базам данных установлено, что данный гражданин в 2020 году уже был лишен права управления транспортным средством по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.Решением суда водитель транспортного средства признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами» и подвергнут административному аресту сроком на тринадцать суток.Дознанием ОМВД по району Орехово-Борисово Северное по городу Москве в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».Также составлены административные материалы, предусмотренные частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления», частью 2 статьи 12.25 КоАП РФ «Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства», частью 1 статьи 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика» и частью 2 статьи 12.37 КоАП РФ «Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует».В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81