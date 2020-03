Продолжающаяся вспышка коронавируса подтолкнула все больше компаний и организаций к переходу на удаленную работу, и теперь и Google, и Microsoft заявили, что они предоставят бесплатные тарифы для служб совместной работы G Suite и Microsoft Teams

Продолжающаяся вспышка коронавируса подтолкнула все больше компаний и организаций к переходу на удаленную работу, и теперь и Google, и Microsoft заявили, что они предоставят бесплатные тарифы для служб совместной работы G Suite и Microsoft Teams, сообщает The Verge. Обе компании предлагают бесплатный доступ к видеосвязи корпоративного уровня только в течение ограниченного времени.Google объявила, что до 1 июля она будет предоставлять бесплатный доступ к "расширенным" функциям для проведения встреч с друзьями и знакомыми (Hangouts Meet) всем клиентам G Suite и G Suite for Education по всему миру.Организации могут проводить конференц-колы на 250 человек, стримы с участием до 100 000 зрителей в одном домене, а также записывать и сохранять видео-встречи на Google Drive. Обычно Google взимает дополнительную плату в размере 13 долларов США с каждого пользователя в месяц за эти функции в дополнение к доступу к G Suite на корпоративном уровне, что в общей сложности составляет 25 долларов США на пользователя в месяц.В свою очередь Microsoft с 10 марта добавит видеосвязь в бесплатную версию Teams, а также снимет ограничение на число одновременных пользователей.Microsoft предлагает бесплатную шестимесячную премиум-версию Microsoft Teams. Бесплатный доступ к Microsoft Teams сначала предоставлялся для госпиталей, школ и бизнеса в Китае, однако теперь доступен по всему миру. 10 марта Microsoft выпустит обновление для бесплатной версии Teams, которое снимет ограничения на количество пользователей в одном чате, и позволит создавать расписание видеозвонков и конференций.И Google, и Microsoft отреагировали на эпидемию COVID-19, отменив конференции, проходящие в апреле и мае. Google также приостановил большинство международных поездок сотрудников, и Microsoft порекомендовал сотрудникам работать удаленно, чтобы помочь предотвратить распространение заболевания. Из крупных событий пока не отменена конференция South by Southwest в Остине, которая сочетает элементы музыкального фестиваля и большой технологической научной и визионерской коллекционной программы. Но о своем отказе ехать туда уже объявила Facebook, например.Руководство социальной сети Twitter в понедельник объявило в официальном блоге о новых мерах, направленных на предотвращение распространения вируса COVID-19. Компания настоятельно просит сотрудников по всему миру работать из дома, если у них есть такая возможность. В компании пообещали принять меры, чтобы собрания, совещания и другие важные рабочие встречи можно было проводить удаленно по видеосвязи. Офисы останутся открытыми для тех сотрудников, чья работа требует личного присутствия. Однако для тех, кто работает на Twitter в Гонконге, Японии и Южной Корее удаленная работа будет обязательной. Приходить в офисы им запрещено.