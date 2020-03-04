× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/04-03-2020-vestinet-google-microsoft-i-nvidia-otmenili-konferencii-iz-za-koronavirusa.html" target="_blank">Вести.net: Google, Microsoft и Nvidia отменили конференции из-за коронавируса</a> - Google Cloud Next, Microsoft MVP Summit и конференцию для разработчиков Nvidia отменили из-за коронавируса. А социальная сеть Одноклассники нашла новое применения системам распознавания лиц.