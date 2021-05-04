Злоумышленник достал муляж гранаты и потребовал выдать ему наличные, находящиеся в кассе...

«Оперативниками уголовного розыска ОМВД России по району Соколиная гора совместно с коллегами из УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве и УУР ГУ МВД России по г. Москве задержан подозреваемый в разбойном нападении в помещении банка, – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.По данным следствия, в отделение банка на Измайловском шоссе зашел мужчина, достал предмет, похожий на муляж гранаты, и потребовал выдать ему наличные, находящиеся в кассе. Сотрудница банка нажала тревожную кнопку, после чего злоумышленник скрылся с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские на улице Рудневка задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний приезжий. Со слов задержанного, муляж гранаты он приобрел в сети Интернет.Следствием ОМВД России по району Соколиная гора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73