В ходе личного досмотра у злоумышленника обнаружен сверток с наркотическим средством, общий вес которого составил свыше 2 кг...

Оперуполномоченные Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СВАО задержали приезжего гражданина по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства в особо крупном размере.Подозреваемый был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий во дворе дома на улице Ротерта. В ходе личного досмотра у злоумышленника обнаружен сверток с веществом, общий вес которого составил 2155,65 грамма. Согласно проведенному исследованию изъятый материал является наркотическим средством – героином.Установлено, что задержанный получил наркотическое средство через закладку и собирался сбыть его, но не успел довести свой преступный умысел до конца.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-21