Совету управляющих Национальной баскетбольной ассоциации будет представлен план по возобновлению сезона-2019-2020. После перерыва, связанного с пандемией коронавируса, участие в чемпионате продолжат 22 клуба, которые проведут каждый по 8 встреч. После этого будут определены участники плей-офф.

Совету управляющих Национальной баскетбольной ассоциации будет представлен план по возобновлению сезона-2019-2020. После перерыва, связанного с пандемией коронавируса, участие в чемпионате продолжат 22 клуба, которые проведут каждый по 8 встреч. После этого будут определены участники плей-офф.План представит комиссионер НБА Адам Сильвер в четверг, 4 июня, сообщают инсадйеры, в частности, журналист ESPN Эдриан Воджнаровски. Ожидается, что совет одобрит план Сильвера по возобновлению сезона и объявит о рестарте 31 июля с проведением всех матчей на территории "Диснейуорлда" в Орландо.So the NBA's inviting 22 teams to Orlando: 13 Western Conference, 9 Eastern Conference. Eight-regular season games per team. Play-in for the 8th seeds. July 31-October 12. Vote tomorrow to ratify. The NBA's back.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 3, 2020В доигровке регулярного чемпионата примут участие 16 команд, которые находились в зоне плей-офф на момент приостановки сезона, а также "Новый Орлеан", "Портленд", "Финикс", "Сакраменто", "Сан-Антонио" и "Вашингтон".После проведения дополнительных встреч, в случае, если команда, занимающая 9-е место в таблице, будет отставать от команды на 8-й строчке меньше, чем на 4 победы, для определения последней путевки в плей-офф будет разыгран плей-ин между этими двумя командами: клуб с 9-го места должен выиграть два матча, а воьсмой команде хватит одной победы.