Китайские государственные компании отменили некоторые поставки от американских экспортеров сельскохозяйственной продукции, поскольку напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином растет. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Китайские государственные компании отменили некоторые поставки от американских экспортеров сельскохозяйственной продукции, поскольку напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином растет. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией."Несколько партий корма для скота, кукурузы, свинины, хлопка и некоторые импортные поставки мяса откладываются", — рассказал изданию неназванный менеджер судоходной компании, участвующей в импорте сельхозпродукции в Китай.Отмены, о которых впервые сообщило агентство Bloomberg, касаются заказов, сделанных после того, как Вашингтон и Пекин подписали торговое соглашение первой фазы 15 января. В рамках этой сделки Китай обязался увеличить закупки американских товаров с базового уровня 2017 года на $200 миллиардов в течение двух лет.Второй источник в судоходной компании заявил, что китайские государственные импортеры отменили поставки от 15 тысяч до 20 тысяч тонн американской свинины. Пекин также сдерживает некоторые поставки кукурузы и хлопка из США, и дальнейшие действия будут зависеть от реакции Вашингтона на политику Пекина в отношении Гонконга, отметил собеседник издания.Если Вашингтон ужесточит свои ответные меры, "мы можем вернуться к еще одному раунду пошлин и ограничений", сказал источник.По словам источников, государственные импортеры China Oil and Foodstuffs Corp. и China Grain Reserves Corp. отменили свои поставки.