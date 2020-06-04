В США нашли еще одно доказательство русского следа в протестах. На фото, сделанном на демонстрации в Хьюстоне, разглядели руку полицейского. На ней – надпись Россия. Конечно, это шутка, но о том, что в протестах, гремящих по всей Америке, виноваты русские, говорили уже и всерьез.

В США нашли еще одно доказательство русского следа в протестах. На фото, сделанном на демонстрации в Хьюстоне, разглядели руку полицейского. На ней – надпись "Россия". Конечно, это шутка, но о том, что в протестах, гремящих по всей Америке, виноваты русские, говорили уже и всерьез. В частности, такие высказывания делал советник по нацбезопасности бывшего президента Барака Обамы.Генеральный директор АО УК "Спутник" Александр Лосев рассказал в эфире телеканала "Россия 24", кто и зачем создает образ России как врага."Конечно, это осознанная политика. И мы, кстати, знаем "автора методичек" – Владимир Ильич Ленин. Потом еще — Карл Маркс, Фридрих Энгельс – там чистый "марксизм, — отметил Лосев. Он считает, что в период распада глобализации Америке все сложнее бороться за гегемонию, из-за чего она и вводит разные инструменты сохранения влияния. Один из них – санкции, но они работают плохо."А плохо работают они потому, что союзники США отказываются присоединяться к санкциям в полном масштабе, так как у них тоже кризис, и их экономикам необходимы и углеводороды, и российские рынки и сотрудничество, — считает Лосев. — Для этого запускается еще и информационное оружие". Россия, по его словам, объявлена "ревизионистской державой" и а противником доктринальных документов в Стратегии национальной безопасности США, в Стратегии национальной обороны, в обзоре ядерных сил."Информационная среда позволяет создать такое стратегическое оружие, которое можно использовать как против своих врагов, так и для того, чтобы воздействовать на своих союзников, которые плохо подчиняются или плохо управляются", — отметил Лосев.При этом прицел Запада – на двух главных столпах, на которых, по мнению США, стоит Россия – власть и экономика. "Для того, чтобы создать это давление, для того, чтобы заставить союзников США поверить, что Россия – страшный враг... и делаются вот такие информационные вбросы", — комментирует глава "Спутника" скандальные публикации. При этом активно задействованы и соцсети.Что с этим делать? Необходимо, во-первых, контролировать информационное и экономическое пространство, считает Лосев. "Во-вторых – отвечать! Но отвечать не на каждое такое обвинение России, но и отвечать собственными программами, собственными идеями, так же, как когда-то Советский Союз отвечал просто другой экономикой, другой моделью развития, — считает гендиректор "Спутника". — Советский Союз показывал миру, что есть не только эксплуатация, угнетение и так далее, но есть и что-то более человеческое"."Вот сейчас мы должны вспомнить, что у нас – огромная страна, история, что у нас есть какие-то духовные, нравственные ценности, что, в принципе, мы можем показать миру и нравственный кодекс предложить, и свою повестку. Вот этим надо заниматься, — отметил Лосев. — Показать то, что мы – не враги, что мы готовы сотрудничать с теми, кто реально готов считать нас друзьями и партнерами. И мы готовы отвечать тем, кто считает нас врагами".