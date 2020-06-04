Дожди и сильный ветер обрушились на Москву и область. Ливень не прекращался всю ночь. В разных районах столицы ветер повалил более 30 деревьев и повредил десятки автомобилей.

Дожди и сильный ветер обрушились на Москву и область. Ливень не прекращался всю ночь. В разных районах столицы ветер повалил более 30 деревьев и повредил десятки автомобилей. По данным синоптиков, в Москве в четверг, 4 июня, может выпасть до 25 миллиметров осадков, предупреждает телеканал "Россия 24".Коммунальные службы перешли на режим повышенной готовности. Дежурят около 300 аварийных бригад. Ранее о грозе и ливнях москвичей предупредили в МЧС. Автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Пешеходов просят обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.