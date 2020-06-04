Дело о халатности из-за несвоевременного информирования возбуждено после аварии на норильской ТЭЦ-3, где утекло более 21 тысячи кубометров дизельного топлива. СКР обнародовал кадры допроса начальника цеха предприятия Вячеслава Старостина, которого задержали вечером 3 июня.

Дело о халатности из-за несвоевременного информирования возбуждено после аварии на норильской ТЭЦ-3, где утекло более 21 тысячи кубометров дизельного топлива. СКР обнародовал кадры допроса начальника цеха предприятия Вячеслава Старостина, которого задержали вечером 3 июня.Ранее были заведены уголовные дела о порче земли, загрязнении вод и нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Старостин, с 20 января 2020 года отвечавший за безопасность лопнувшей цистерны с соляркой, от дачи показаний отказался. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, следователи намерены ходатайствовать об аресте.В Красноярском крае введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. На реке Амбарная выставлены боновые заграждения морского типа, которые зажимают топливное пятно и не дают ему двигаться дальше, в Карское море. На следующем этапе сотрудники МЧС намерены откачать горючее.С территории ТЭЦ-3 уже вывезли 800 кубометров загрязненного грунта, позже он будет утилизирован.