Злоумышленница посредством интернет-сайта устроилась помощницей по хозяйству с функцией услуги няни для троих несовершеннолетних детей...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Лефортово на Ясеневой улице задержали 24-летнюю жительницу Подмосковья по подозрению в хищении имущества граждан.Установлено, что злоумышленница посредством интернет-сайта устроилась помощницей по хозяйству с функцией услуги няни для троих несовершеннолетних детей. Помимо ежесуточной оплаты услуг работодателями ей была предоставлена жилплощадь, расположенная недалеко от их квартиры. Спустя какое-то время злоумышленница взяла из квартиры несколько, на ее взгляд, ценных хозяйских вещей и уехала по месту жительства своей матери. Сумма ущерба составила 75 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Во время обыска по месту пребывания задержанной полицейские изъяли похищенный пылесос престижной марки, который в ближайшее время будет возвращен законным владельцам. Остальными вещами она распорядилась по своему усмотрению.Следственным отделом ОМВД России по району Лефортово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18