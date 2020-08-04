04.08.2020

2020-08-04 12:35:26

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (28(9725) от 04 августа 2020 года).

К НОВЫМ ЦЕЛЯМ ПОД НОВЫМ НАЧАЛОМ

В Культурном центре столичной полиции прошла 13-я отчётно-выборная конференция Московской городской организации Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», посвящённая итогам деятельности с 2015 по 2020 год, а также выборам председателя общества. Читайте на странице 2.



ОТМЕЧЕНЫ ЗА УСПЕХИ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОМ ТРУДЕ

Постановлением Правительства Российской Федерации № 741 от 27 августа 2013 года установлен День сотрудника органов следствия Российской Федерации, который отмечается 25 июля. Продолжение на странице 2.



МЫ В ПОЛНОЙ БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ

Примечательный штрих из биографии начальника ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по г. Москве»: полковник внутренней службы Салават Хаснуллович ХАЗИЕВ награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и двумя медалями «За отвагу». Такой «набор» боевых наград у врачей в наше, казалось бы, мирное время встречается нечасто. Читайте на странице 3.



«ВСЁ ТО, О ЧЁМ С ТОБОЙ МЕЧТАЛИ, СБУДЕТСЯ...»

У выпускников остались позади «школьные годы чудесные», а впереди у ребят — обретение призвания и время дерзаний, покорения намеченных достойных вершин. «Детства последний звонок», получившийся в этом году поистине необыкновенным и особенно трогательным, прозвучал для тысяч московских юношей и девушек. Читайте на странице 4.



СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ

Командир 3-й роты ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО капитан полиции Андрей БУЯНОВ считает себя счастливым человеком. И не без оснований. У него есть любимая работа и прекрасная семья. Читайте на странице 4.



НЕ ДОПУСТИТЬ БЕЗДУШИЯ

Так получилось, что о службе, занимающейся психологическим обеспечением в органах внутренних дел, последние годы практически не пишут. В системе МВД России она — одна из самых молодых. Продолжение на странице 5.



МАЛЕНЬКИЕ ДЕТКИ, А УЖЕ ПОРОЙ — БОЛЬШИЕ БЕДКИ

Увы, так сейчас можно утверждать, перефразировав известную пословицу. В данном случае имеется в виду одна из злободневных проблем для общества —девиантное поведение подростков, то есть когда их действия отклоняются от общепринятых норм. Подробности читайте на странице 6.



МЕЖДУ ДОЛГОМ И ЛИЧНОЙ ЖИЗНЬЮ ГРАНИЦЫ НЕТ

Тёплым июльским вечером полицейский взвода отдельной роты ППСП ОМВД России по району Крылатское младший сержант Андрей ЕРМАКОВ шёл со службы домой. Услышав крики о помощи, он погнался за двумя мужчинами, укравшими телефон, и задержал их, а потом передал наряду районного отделения полиции. Читайте на странице 7.



ВНИМАНИЕ! ДЕТИ НА ДОРОГАХ

Председатель Общественного совета при УВД по ЮАО капитан полиции Харис ИЛЬЯСОВ принял участие в профилактическом мероприятии по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Подробности читайте на странице 7.



ОРУЖИЕ К ОСМОТРУ

На плацу перед зданием Управления внутренних дел по Западному административному округу с соблюдением всех мер индивидуальной защиты и необходимой дистанции состоялся единый инструктаж конвойных нарядов территориальных подразделений окружного управления. Читайте на странице 7.



В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

Недавно в редакцию газеты «Петровка, 38» пришло письмо от жителя района Некрасовка, инвалида­колясочника Алексея Широкова с просьбой о помощи. Алексей Фёдорович рассказал о том, что в окна его квартиры с улицы ярко светит прожектор, слепит глаза и мешает смотреть во двор. Читайте на странице 7.



ДЕНИС КРЮЧКОВ «НИКОЛАЙ ПЕРШУТКИН. НА РУБЕЖЕ ЭПОХ» ВО ГЛАВЕ ГРУППИРОВКИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МВД НА ГРАНИЦЕ ЧЕЧНИ

(Окончание. Начало в №№ 26, 27) Для эффективного противодействия бандформированиям в ходе Первой чеченской войны требовалось надёжно закрыть границу республики с соседними регионами. Отдельная группировка была создана для контроля над границей Чечни со Ставропольем и Дагестаном. Читайте на странице 8.



ВЫХОД НА «ЧЁРНУЮ ТРОПУ»

Как известно, в советскую пору столичные борцы с фальшивомонетничеством пользовались репутацией асов сыска. На этом весьма сложном участке оперативной работы московские сотрудники были, по оценке руководства службы по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией Министерства внутренних дел СССР, одними из лучших специалистов в нашей стране. Читайте на странице 9.



НЕФТЯНАЯ ТРУБА И «ТРУБКА МИРА»

«Зап. Эльбрус 5633 м. 13.02.43. 14:00. Сегодня сюда поднялась группа инструкторов альпинизма РККА в составе: начальник группы мастер спорта Гусак Н. Участники мастер спорта Сидоренко А., сван-партизан, мастер спорта Хергиани Г., сван-партизан, мастер спорта Хергиани Б., политрук, мастер спорта Белецкий Е., в/т 2-го ранга, инструктор Е. Смирнов…» Читайте на странице 10.



БАЙКИ СТРЕЛЬНИКОВА ЖИВЫЕ «ВИДЕОКАМЕРЫ»

В настоящее время Москва является одним из самых продвинутых городов мира по количеству видеокамер, размещённых на её улицах, транспортных и пересадочных центрах и средствах передвижения. Иностранные коллеги, когда узнают о том, как много «оптических помощников» имеется на вооружении наших правоохранителей, — только завистливо вздыхают. Продолжение на странице 11.



«ПРОДАМ КРЕСЛО ГЛАВЫ РАЙОНА»

В Никулинском районном суде столицы вынесен обвинительный приговор мошеннику, который продавал место главы одного из подмосковных районов. Читайте на странице 11.



КОНТОРА «РОГА И БИОДОБАВКИ»

В Дорогомиловском районном суде завершено слушание уголовного дела, на скамье подсудимых по которому оказались 16 человек: обвиняемые организовали якобы лечебный бизнес «уникальными препаратами». Жертвами лекарей-мошенников стали более ста человек, абсолютное большинство которых пенсионеры. Продолжение на странице 11.



ОНИ ЖИВУТ В ПАМЯТИ

Вы задумывались над значением слова «память»? Вот что оно означает: «Память — это общее обозначение комплекса познавательных способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков. Память в разных формах и видах присуща всем высшим существам». Читайте на страницах 12-13.



ИЗ РАССТРЕЛЬНОГО «СТАЛИНСКОГО СПИСКА»

В первые годы советской власти начальники милиции города Москвы и Московской губернии менялись с удивительной частотой. Но даже на фоне описываемого кадрового калейдоскопа пребывание на этом посту Я.М. Вардзиели выглядит эпизодическим: он возглавил милицию в июне1922 года, а уже в октябре того же года оставил. Читайте на странице 14.



ЧТО В КАРТАХ СТАВИЛОСЬ НА КОН

Праздная и разгульная жизнь бояр екатерининского века стоила много денег, но не только за вино. Деньги проигрывались ещё и в карты. Азартная игра в царствование Екатерины II велась даже при дворе, а от двора она распространялась во всех обществах, и прежде всего в Москве. Продолжение на странице 14.



У КАЖДОГО МЕСТА СВОЯ ИСТОРИЯ И АТМОСФЕРА

С каждым днём Москва оживает. Мы возвращаемся в привычный ритм жизни. Люди, как и прежде, работают, гуляют, строят планы и саморазвиваются. Открываются театры и музеи, но вход строго в масках и перчатках. Читайте на странице 15.



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