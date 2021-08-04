"По предварительным данным, всего было обналичено около 500 миллионов рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Следователями Главного следственного управления совместно с оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и сотрудниками УФСБ России по городу Москве и Московской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.Установлено, что злоумышленники создали на территории столицы кредитную организацию, не имеющую лицензии на осуществление банковской деятельности. Денежные средства клиентов участвовали в незаконных финансовых схемах. Комиссионное вознаграждение составляло 14% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний.По предварительным данным, всего было обналичено около 500 миллионов рублей, а доход от противоправной деятельности превысил 65 миллионов рублей.Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ.В ходе обысков в офисных помещениях на юго-востоке столицы и по адресам проживания сообщников обнаружены печати организаций, электронные ключи от системы «банк-клиент», жесткие диски, банковские карты с реквизитами сторонних организаций, финансовые документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий один из фигурантов попытался избавиться от вещественных доказательств, выбросив их в окно.В настоящее время троим участникам организованной группы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.