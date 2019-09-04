Стали известны имена 50 сильнейших игроков хоккейного симулятора NHL 20, релиз которого состоится на Sony PlayStation 4 и Xbox One 13 сентября 2019 года. В рейтинг попали сразу семь российских хоккеистов.

Стали известны имена 50 сильнейших игроков хоккейного симулятора NHL 20, релиз которого состоится на Sony PlayStation 4 и Xbox One 13 сентября 2019 года. В рейтинг попали семь российских хоккеистов.В первую десятку вошли три россиянина, причем двое из "Тампы" – голкипер Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров, занявшие девятое и третье места соответственно. На четвертой строчке расположился капитан "Вашингтона" Александр Овечкин.Евгений Малкин ("Питтсбург Пингвинз") остановился в шаге от топ-10. Как сообщает SportGame.Pro, Сергей Бобровский ("Флорида Пантерз"), Владимир Тарасенко ("Сент-Луис Блюз") и Артемий Панарин ("Нью-Йорк Рейнджерс") расположились на 23-м, 28-м и 36-м местах соответственно.GENO! The @Penguins star comes in at 90 OVR and is a rare combination of skill and size! His 94 Slap Shot Power ensures he remains one of the best shooters in #NHL20! #NHL20Top50 pic.twitter.com/oupsz7xOpl— #NHL20 (@EASPORTSNHL) 30 августа 2019 г.Возглавил топ, как и в прошлом году, форвард "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид, его соотечественник из "Питтсбурга" Сидни Кросби также сохранил за собой вторую строчку.Стоит отметить, что в прошлом году в топ-50 игроков NHL 19 вошли восемь россиян. В текущем году в список сильнейших игроков NHL 20 не попал форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов, который стал участником допингового скандала. Скорее всего, по этой причине EA Sports решила не добавлять Кузнецова в рейтинг. Неизвестно, появится ли хоккеист вообще в игре.It’s official. Here are the Top 50 Players in #NHL20.Who got snubbed?